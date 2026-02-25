Канчельскис: жду, чтобы функционеры подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис ответил, ждёт ли возвращения российского футбола после зимней паузы, а также обратился к футбольным функционерам с призывом улучшить инфраструктуру в Leon-Второй лиге.

«Жду возвращения российского футбола, потому что я тоже тренирую команду, на всякий случай. Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны! Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги. Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте её тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики. Зато ходят и рассказывают, как всё хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.