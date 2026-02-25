«Реал» Мадрид — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Камавинга, Винисиус Жуниор, Вальверде, Александер-Арнольд, Тчуамени, Гюлер, Гарсия, Асенсио, Фернандес, Рюдигер.

«Бенфика»: Трубин, Эурснес, Павлидис, Дедич, Баррейро, Риос, Шельдеруп, Даль, Силва, Отаменди, Араужу.

В первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.