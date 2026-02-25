Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Футбол Новости

АПЛ рассматривает запуск стриминговой платформы по примеру Netflix — The Touchline

Английская Премьер-лига разрабатывает концепцию создания собственной стриминговой платформы, аналогичной Netflix. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х со ссылкой на Guardian Sport.

По данным источника, идея заключается в том, чтобы предоставить фанатам возможность смотреть все матчи Премьер-лиги и выбирать любую игру по своему желанию в любое время. Предполагаемая абонентская плата за доступ к платформе может составить около £ 10 (€ 11,5) в месяц. Это позволит болельщикам иметь больше контроля над тем, какие матчи они хотят смотреть и когда.

С запуском такой платформы Премьер-лига может значительно увеличить свои доходы и улучшить взаимодействие с фанатами. Введение стримингового сервиса также может стать ответом на растущую популярность онлайн-трансляций и изменение привычек зрителей, считает источник.

