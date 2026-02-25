Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин поделился мнением об игроках атаки московского «Спартака»

Александр Гришин поделился мнением об игроках атаки московского «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил нынешнюю атакующую линию московского «Спартака».

— Какую схему будет играть Карседо этой весной, по‑вашему?
— То, что мы видели в предсезонных играх — он использовал разные схемы и сочетания игроков. Поэтому плюс‑минус только в двух последних матчах Карседо играл оптимальным составом. Видимо, до лета руководство дало ему карт‑бланш, чтобы выбрать игроков на следующий сезон: кого‑то потом выставить на трансфер и продать, а кого‑то докупить на слабые позиции, которые у красно‑белых есть. Но линия атаки в «Спартаке» — одна из лучших в чемпионате, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Такое редко встречается в футболе». Талалаев оценил перспективы Сауся в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android