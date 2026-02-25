Александр Гришин поделился мнением об игроках атаки московского «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил нынешнюю атакующую линию московского «Спартака».

— Какую схему будет играть Карседо этой весной, по‑вашему?

— То, что мы видели в предсезонных играх — он использовал разные схемы и сочетания игроков. Поэтому плюс‑минус только в двух последних матчах Карседо играл оптимальным составом. Видимо, до лета руководство дало ему карт‑бланш, чтобы выбрать игроков на следующий сезон: кого‑то потом выставить на трансфер и продать, а кого‑то докупить на слабые позиции, которые у красно‑белых есть. Но линия атаки в «Спартаке» — одна из лучших в чемпионате, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».