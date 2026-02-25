Вратарь «Манчестер Юнайтед» Байындыр продолжит карьеру в Турции — Fanatik

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Турции Алтай Байындыр летом перейдёт в «Бешикташ». Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, турецкий клуб уже согласовал с футболистом условия сотрудничества, первоначально обсуждался оклад величиной в € 3 млн, но в итоге стороны сошлись на € 2 млн. «Красные дьяволы» согласились продать вратаря за € 5 млн, он присоединится к своей новой команде сразу после открытия летнего трансферного окна.

Алтай Байындыр принял участие в шести матчах текущего клубного сезона, в которых пропустил 11 голов. Ранее на взрослом уровне футболист также выступал за «Анкарагюджю» и «Фенербахче».