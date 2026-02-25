Сафонов сыграет с первых минут в матче Лиги чемпионов с «Монако». Головин пропускает игру

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако». Полузащитник монегасков Александр Головин пропускает встречу из-за дисквалификации, полученной в первом матче этого противостояния. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.