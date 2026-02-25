Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, почему был против продажи Педро в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с экс-футболистами санкт-петербургского клуба Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым ответил, почему был против ухода бразильца Педро в летнее трансферное окно. Сообщалось, что футболист был интересен клубам Саудовской Аравии.

— Правда ли, что прошлым летом вы были против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Если да, то почему?
— Нет замены. Чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нужно находить адекватную замену и Педро. Как он проводит этот сезон, думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в сегодняшнем составе нашей команды, — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

