«Аталанта» — «Боруссия» Д: Пашалич забил третий гол клуба из Бергамо на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аталанта» (Италия) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Команды играют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Санчес Мартинес из Испании. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу клуба из Бергамо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты». Ранее, на пятой минуте, нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперёд. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.