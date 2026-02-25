Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Боруссия» Д: Адейеми отыграл один мяч на 75-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аталанта» (Италия) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Команды играют на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Санчес Мартинес из Испании. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу клуба из Бергамо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'    

На 75-й минуте нападающий дортмундцев Карим Адейеми отыграл один мяч.

Ранее, на пятой минуте, нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперёд. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты».

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов дортмундская команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
