Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Аталанта — Боруссия Дортмунд, результат матча 25 февраля 2026, счёт 4:1, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Аталанта» победила «Боруссию» благодаря пенальти на 90+8-й минуте и вышла в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» (Италия) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес из Испании. Победу со счётом 4:1 одержали футболисты итальянского клуба.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'     4:1 Самарджич – 90+8'    
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'

На пятой минуте нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперёд. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты». На 75-й минуте нападающий дортмундцев Карим Адейеми отыграл один мяч. На 90+8-й минуте полузащитник Лазар Самарджич ударом с пенальти принёс своей команде победу по сумме двух встреч.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. Таким образом, «Аталанта» вышла в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
