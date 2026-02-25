«Аталанта» победила «Боруссию» благодаря пенальти на 90+8-й минуте и вышла в 1/8 финала ЛЧ

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» (Италия) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес из Испании. Победу со счётом 4:1 одержали футболисты итальянского клуба.

На пятой минуте нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперёд. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты». На 75-й минуте нападающий дортмундцев Карим Адейеми отыграл один мяч. На 90+8-й минуте полузащитник Лазар Самарджич ударом с пенальти принёс своей команде победу по сумме двух встреч.

В первом матче «шмели» победили со счётом 2:0. Таким образом, «Аталанта» вышла в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.