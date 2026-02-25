Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед игрой ЛЧ. У вратаря сегодня день рождения

Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию российского вратаря парижан Матвея Сафонова перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Монако». Игроку сборной России сегодня, 25 февраля, исполнилось 27 лет. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 3:2.