Фанаты «Реала» требуют наказания для болельщика «Бенфики» за инцидент с бананами — Диас

Фанаты «Реала» требуют привлечь к ответственности болельщика «Бенфики», который пронёс бананы в трофейную комнату на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На видео, снятом на выходных в клубном музее, видно, как человек подошёл к большой фотографии, на которой игроки «сливочных» позируют с трофеем Лиги чемпионов 2024 года. Он взял связку бананов, приложил её к изображению Винисиуса и позировал для фото. Этот инцидент вызвал негативную реакцию среди поклонников мадридского клуба. Сообщает журналист Лео Диас в соцсети Х.

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и лиссабонская «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.