В «Барселоне» высказались о готовности подписать Эрлинга Холанда

Член совета спортивного комитета «Барселоны» Жоан Солер рассказал об амбициях клуба на трансферном рынке.

«Да, мы могли бы подписать таких игроков, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанд. В течение пяти лет подобные трансферы способны себя окупить, бюджет «Барселоны» готов к этому.

В конечном итоге «Барселона» должна быть очень осторожна в отношении своих обязательств по структуре заработной платы. Мы установили для себя предел и не будем его превышать. Мы должны подписывать игроков по рыночным ценам, одновременно следя за нашей системой оплаты труда», — приводит слова Солера Cadena Ser.

На данный момент сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.