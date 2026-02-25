Скидки
Главная Футбол Новости

Семак — о Педро в центре полузащиты: у нас некому было играть в середине. Нехватка игроков

Семак — о Педро в центре полузащиты: у нас некому было играть в середине. Нехватка игроков
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с экс-футболистами санкт-петербургского клуба Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым объяснил использование бразильского вингера Педро на позиции центрального атакующего полузащитника в первой части сезона.

— Почему мы пришли к тому, что Педро сдвинули в середину?
— У нас некому было играть в середине, поэтому мы и сдвинули в середину. Нехватка игроков, у нас травма и Вендела, и травма Жерсона. По сути, номинально один игрок в этом сезоне, который был — это Барриос. Мы использовали и Дугласа, и Педро на этой позиции, у нас не было просто другого игрока, которого могли бы здесь использовать, — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

