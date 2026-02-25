«Аталанта» отыгралась в противостоянии с «Боруссией» и повторила достижение «Ливерпуля»

«Аталанта» победила «Боруссию» из Дортмунда со счётом 4:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Тем самым чёрно-синие отыграли два гола в двухматчевом противостоянии и повторили достижение «Ливерпуля». С 2019 года никто не совершал камбэк, уступая в два мяча после первой встречи в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда подобное удалось мерсисайдцам, которые выиграли у «Барселоны» с общим счётом 4:3. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Напомним, в 2019 году «Ливерпуль» уступил сине-гранатовым в первой встрече 0:3, но в домашнем матче победил, забив четыре безответных гола.
«Аталанта» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» или мюнхенской «Баварией». Жеребьёвка состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.
- 25 февраля 2026
