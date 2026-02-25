Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Аталанта» отыгралась в противостоянии с «Боруссией» и повторила достижение «Ливерпуля»

«Аталанта» отыгралась в противостоянии с «Боруссией» и повторила достижение «Ливерпуля»
Комментарии

«Аталанта» победила «Боруссию» из Дортмунда со счётом 4:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Тем самым чёрно-синие отыграли два гола в двухматчевом противостоянии и повторили достижение «Ливерпуля». С 2019 года никто не совершал камбэк, уступая в два мяча после первой встречи в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда подобное удалось мерсисайдцам, которые выиграли у «Барселоны» с общим счётом 4:3. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'     4:1 Самарджич – 90+8'    
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'

Напомним, в 2019 году «Ливерпуль» уступил сине-гранатовым в первой встрече 0:3, но в домашнем матче победил, забив четыре безответных гола.

«Аталанта» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» или мюнхенской «Баварией». Жеребьёвка состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.

