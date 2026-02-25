Бенсебаини шипами в кровь разбил голову Крстовичу в матче ЛЧ «Аталанта» — «Боруссия»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рами Бенсебаини ударом ногой в лоб разбил голову нападающему «Аталанты» Николе Крстовичу в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес из Испании.

Эпизод произошёл на 90+4-й минуте. После вмешательства VAR судья назначил пенальти и показал алжирцу вторую жёлтую карточку. Красная карточка также досталась защитнику дортмундцев Нико Шлоттербеку, который выразил недовольство решением судьи на скамье запасных.

На 90+8-й минуте полузащитник Лазар Самарджич ударом с пенальти сделал счёт 4:1 и принёс своей команде победу по сумме двух встреч. В первом матче «Боруссия» оказалась сильнее на своём поле (2:0).