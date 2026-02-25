«Реал» Мадрид — «Бенфика»: гол Гюлера за «сливочных» отменили на 32-й минуте

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте Арда Гюлер забил за «сливочных», но взятие ворот отменили из-за офсайда. Ранее, на 14-й минуте, Рафаэл Силва открыл счёт в этой игре и вывел лиссабонцев вперёд. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч.

В первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.