Гвардиола мечтает о победе на чемпионате мира после ухода из «Ман Сити» — The Touchline

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Согласно информации от The Touchline в социальной сети Х, после завершения своего срока в манчестерском клубе у испанского специалиста останется лишь одна мечта — победа на чемпионате мира.

Гвардиола не планирует возглавлять какую-либо конкретную сборную, но он хотел бы тренировать команду, способную конкурировать на международной арене. Испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За время его работы клуб завоевал 18 трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.

