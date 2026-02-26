Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Бенфика»: Винисиус Жуниор забил за испанскую команду на 80-й минуте

«Реал» Мадрид — «Бенфика»: Винисиус Жуниор забил за испанскую команду на 80-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На данный момент счёт 2:1 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

На 80-й минуте Винисиус Жуниор забил второй мяч испанской команды в этой встрече. Ранее, на 14-й минуте, Рафаэл Силва открыл счёт в этой игре и вывел лиссабонцев вперёд. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. На 32-й минуте Арда Гюлер забил за «сливочных», но взятие ворот отменили из-за офсайда.

В первом матче «Реал» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фанаты «Реала» требуют наказания для болельщика «Бенфики» за инцидент с бананами — Диас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android