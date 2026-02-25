Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аль-Наджма — Аль-Наср, результат матча 25 февраля 2026, счет 0:5, 10-й тур Про-Лиги 2025/2026

Роналду оформил гол+пас и помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Наджму»
Комментарии

Завершился перенесённый матч 10-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наджма» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 5:0 праздновала команда гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
25 февраля 2026, среда. 22:00 МСК
Аль-Наджма
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 7'     0:2 Коман – 31'     0:3 Мартинес – 42'     0:4 Мане – 52'     0:5 Мартинес – 80'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Криштиану Роналду. Португалец реализовал пенальти на седьмой минуте. Вингер Кингсли Коман увеличил преимущество «Аль-Насра» на 31-й минуте. В конце первого тайма защитник Иньиго Мартинес сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 52-й минуте форвард Садио Мане с передачи Роналду забил четвёртый гол гостей. На 80-й минуте Иньиго Мартинес оформил дубль и установил окончательный счёт – 5:0.

Отметим, Криштиану Роналду забил 965-й гол в карьере.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков за 23 матча. «Аль-Наджма» заработала восемь очков и располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
