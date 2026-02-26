Скидки
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Хлусевич назвал лучшего партнёра и самого сложного соперника в РПЛ

Комментарии

Защитник «Ахмата» Даниил Хлусевич, перешедший в грозненский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды из московского «Спартака», в формате блиц-опроса назвал самого сильного одноклубника и самого трудного оппонента в своей карьере.

— Игрок, против которого тебе было труднее всего?
— Малком.

— Лучший партнёр по команде?
— Промес, — сказал Хлусевич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Ахмата».

Бразилец Малком выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023-й, а сейчас защищает цвета клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Экс-футболист сборной Нидерландов Квинси Промес играл в «Спартаке» с августа 2014-го по август 2018-го и с февраля 2021-го по июль 2024-го.

