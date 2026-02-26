«ПСЖ» — «Монако»: Маркиньос сравнял счёт на 60-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник хозяев поля Маркиньос сравнял счёт на 60-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш на 45-й минуте. Хавбек гостей Мамаду Кулибали удалился на 58-й минуте, получив вторую жёлтую карточку.

В первом матче «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.