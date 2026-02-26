Скидки
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
ПСЖ — Монако, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:2, стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

Счёт в матче открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш на 45-й минуте. Хавбек гостей Мамаду Кулибали удалился на 58-й минуте, получив вторую жёлтую карточку. Защитник хозяев поля Маркиньос сравнял счёт на 60-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия вывел вперёд парижан на 66-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте защитник «Монако» Джордан Тезе установил окончательный счёт – 2:2.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил два сейва и получил жёлтую карточку.

В первом матче «ПСЖ» обыграл «Монако» со счётом 3:2. Таким образом, парижане победили с общим счётом 5:4 и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
