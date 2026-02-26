Денис Глушаков составил символическую сборную из бывших партнёров по команде

Экс-полузащитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков составил символическую сборную из футболистов, с которыми на том или ином этапе карьеры ему довелось играть. Видео с ответами было опубликовано пресс-службой Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале РПЛ.

Символическая сборная бывших партнёров по команде Дениса Глушакова:

Игорь Акинфеев, Андрей Ещенко, Сергей Игнашевич, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Дмитрий Лоськов, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Квинси Промес.

Денис Глушаков завершил карьеру в 2025 году. Помимо «Спартака» и «Локомотива», он выступал за иркутскую «Звезду», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и «СКА-Ростов».