Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Галатасарай»: Маккенни забил третий мяч в ворота «Галатасарая» на 82-й минуте

«Ювентус» — «Галатасарай»: Маккенни забил третий мяч в ворота «Галатасарая» на 82-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» (Италия) и «Галатасарай» (Турция). Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Жоау Педру Пиньейру из Португалии. На данный момент счёт 3:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Доп. время
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37'     2:0 Гатти – 70'     3:0 Маккенни – 82'     3:1 Осимхен – 105+1'     3:2 Йылмаз – 119'    
Удаления: Келли – 48' / нет

Третий мяч в ворота «Галатасарая» забил на 82-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни.

Счёт в матче открыл полузащитник туринского клуба Мануэль Локателли на 37-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли получил красную карточку на 48-й минуте встречи и был удалён с поля. На 70-й минуте встречи защитник хозяев поля Федерико Гатти забил второй мяч в ворота стамбульского клуба.

В первом матче «Галатасарай» победил «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android