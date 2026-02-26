Защитника «Реала» Асенсио вынесли с поля на носилках во время матча ЛЧ с «Бенфикой»

В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). После одного из эпизодов защитник испанской команды Рауль Асенсио получил повреждение. Игроку потребовалась замена, поле он покинул на носилках. На 77-й минуте вместо него вышел Давид Алаба.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.