Защитника «Реала» Асенсио вынесли с поля на носилках во время матча ЛЧ с «Бенфикой»
В эти минуты идёт ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). После одного из эпизодов защитник испанской команды Рауль Асенсио получил повреждение. Игроку потребовалась замена, поле он покинул на носилках. На 77-й минуте вместо него вышел Давид Алаба.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14' 1:1 Тчуамени – 16' 2:1 Винисиус Жуниор – 80'
По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
