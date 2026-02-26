Скидки
Реал — Бенфика, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:1, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

Гол Винисиуса Жуниора помог «Реалу» обыграть «Бенфику» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Реал» (Испания) и лиссабонская «Бенфика» (Португалия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сливочные», в первом матче они также оказались сильнее — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

На 14-й минуте Рафаэл Силва открыл счёт в этой игре и вывел лиссабонцев вперёд. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. На 32-й минуте Арда Гюлер забил за «сливочных», но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 80-й минуте Винисиус Жуниор забил второй мяч испанской команды в этой встрече.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке. В 1/8 финала турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
