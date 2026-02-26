«Ювентус» — «Галатасарай»: турецкий клуб сократил отставание в счёте в овертайме

В эти минуты проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» (Италия) и «Галатасарай» (Турция). Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Жоау Педру Пиньейру из Португалии. На данный момент счёт 3:1 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Галатасарай» забил гол на 106-й минуте матча, сократив отставание в счёте. Гол на счету Виктора Осимхена.
В первом матче «Галатасарай» победил «Ювентус» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
