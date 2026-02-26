Скидки
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Два россиянина оказались в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей со счётом 5:4 (3:2, 2:2) одолел «Монако» в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, российский голкипер красно-синих Матвей Сафонов вместе со своей командой прошёл в 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

Это значит, что в 1/8 финала Лиги чемпионов точно попадут две команды, за которые выступают россияне. Помимо «ПСЖ», точно известно, что в следующей стадии соревнования сыграет норвежский «Будё-Глимт» с голкипером Никитой Хайкиным, который днём ранее получил квалификацию в следующую стадию соревнования после победы со счётом 5:2 (3:1, 2:1) над итальянским «Интером».

Отметим, полузащитник «Монако» Александр Головин завершил своё участие в главном еврокубке. Его команда покинула турнир после стыков. Сам россиянин принял участие в первой игре плей-офф с «ПСЖ», где отметился ассистом и удалился.

В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или с лиссабонским «Спортингом». «ПСЖ» ожидает в соперниках либо «Барселону», либо «Челси».

