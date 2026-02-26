Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 февраля, календарь, таблица

В среду, 25 февраля, состоялись четыре ответных стыковых матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 25 февраля:

«Аталанта» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 4:1 (0:2 — первый матч);

«Ювентус» (Италия) — «Галатасарай» (Турция) — 3:2 (д. вр.) (2:5 — первый матч);

«ПСЖ» (Франция) — «Монако» (Монако) — 2:2 (3:2 — первый матч);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1 (1:0 — первый матч).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский клуб «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.