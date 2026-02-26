«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Галатасарай». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и закончилась победой туринцев со счётом 3:2.

В составе «Ювентуса» забивали Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Отметим, с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли и смогли забить два гола.

За «Галатасарай» в овертайме забивали Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.

Напомним, в первом матче «Галатасарай» победил «Ювентус» со счётом 5:2. Таким образом, «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.