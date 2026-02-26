Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Галатасарай, результат матча 25 февраля 2026, счёт 3:2, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Галатасарай». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и закончилась победой туринцев со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37'     2:0 Гатти – 70'     3:0 Маккенни – 82'     3:1 Осимхен – 105+1'     3:2 Йылмаз – 119'    
Удаления: Келли – 48' / нет

В составе «Ювентуса» забивали Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Отметим, с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли и смогли забить два гола.

За «Галатасарай» в овертайме забивали Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.

Напомним, в первом матче «Галатасарай» победил «Ювентус» со счётом 5:2. Таким образом, «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android