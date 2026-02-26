Скидки
Главная Футбол Новости

Стали известны все команды 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Завершились стыковые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, стали известны все команды, которые вышли в 1/8 финала европейского турнира.

В стыковых матчах победили «Ньюкасл Юнайтед», «Атлетико» Мадрид, «Будё-Глимт», «Байер», «ПСЖ», «Галатасарай», «Реал» Мадрид, «Аталанта».

Ранее по итогам общего этапа в 1/8 финала вышли «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» и «Бавария». Эти команды будут сеяными при жеребьёвке следующего раунда турнира.

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

