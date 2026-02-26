Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Завершился стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в связи с чем определились пары 1/8 финала главного еврокубкового турнира старого света.

Лига чемпионов. Пары 1/8 финала.

«ПСЖ» — «Барселона»/«Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»/«Тоттенхэм»;

«Реал» Мадрид — «Спортинг»/«Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Арсенал»/«Бавария»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»/«Барселона»;

«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»/«Ливерпуль»;

«Будё-Глимт» — «Манчестер Сити»/«Спортинг»;

«Байер» — «Бавария»/«Арсенал».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля. Церемония начнётся в 14:00 мск.

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.