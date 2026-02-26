Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 поздравила с днём рождения Матвея Сафонова

Лига 1 поздравила с днём рождения Матвея Сафонова
Комментарии

Пресс-служба французской Лиги 1 поздравила с днём рождения российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Игроку сборной России вчера, 25 февраля, исполнилось 27 лет. Чемпионат Франции своём аккаунте в социальных сетях опубликовал пост с текстом: «С днём рождения, Матвей Сафонов» и фотографией голкипера с выигранными трофеями и моментом после финала Межконтинентального кубка — 2025 с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), на котором сокомандники Сафонова качают его на руках. Напомним, в той игре россиянин отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Фото: Соцсети Лиги 1

Российский голкипер выиграл в составе «ПСЖ» шесть трофеев. Он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Два россиянина оказались в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android