Футбол Новости

Кварацхелия поздравил Сафонова с днём рождения, показав фото из раздевалки «ПСЖ» после ЛЧ

Комментарии

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после ответного стыкового матча в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2) опубликовал фото с поздравлением российского голкипера команды Матвея Сафонова с днём рождения. Вратарь отметил 27-летие вчера, 25 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

Грузинский нападающий отметил Матвея на фотографии и подписал её: «HBD (сокращение от Happy Birthday. — Прим. «Чемпионата»)», добавив эмодзи поздравления.

Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

