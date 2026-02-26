Кварацхелия поздравил Сафонова с днём рождения, показав фото из раздевалки «ПСЖ» после ЛЧ
Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после ответного стыкового матча в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2) опубликовал фото с поздравлением российского голкипера команды Матвея Сафонова с днём рождения. Вратарь отметил 27-летие вчера, 25 февраля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45' 1:1 Маркиньос – 60' 2:1 Кварацхелия – 66' 2:2 Тезе – 90+1'
Удаления: нет / Кулибали – 58'
Грузинский нападающий отметил Матвея на фотографии и подписал её: «HBD (сокращение от Happy Birthday. — Прим. «Чемпионата»)», добавив эмодзи поздравления.
Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».
