Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
Моуринью 12 лет не может победить в плей-офф ЛЧ. Эта худшая серия в истории турнира

Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не смог выиграть ни одного из последних 10 матчей плей-офф Лиги чемпионов. Его последняя победа была одержана более десяти лет назад, в 2014 году, с «Челси», сообщает Stats Foot в социальной сети X.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

Это самая продолжительная серия без выигрышей в истории турнира для тренера на стадии матчей на выбывание.

В ответном стыковом матча Лиги чемпионов сезоне-2025/2026 «Бенфика» проиграла «Реалу» со счётом 1:2.

«Моуринью» возглавляет «Бенфику» 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

