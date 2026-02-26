Моуринью 12 лет не может победить в плей-офф ЛЧ. Эта худшая серия в истории турнира
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не смог выиграть ни одного из последних 10 матчей плей-офф Лиги чемпионов. Его последняя победа была одержана более десяти лет назад, в 2014 году, с «Челси», сообщает Stats Foot в социальной сети X.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14' 1:1 Тчуамени – 16' 2:1 Винисиус Жуниор – 80'
Это самая продолжительная серия без выигрышей в истории турнира для тренера на стадии матчей на выбывание.
В ответном стыковом матча Лиги чемпионов сезоне-2025/2026 «Бенфика» проиграла «Реалу» со счётом 1:2.
«Моуринью» возглавляет «Бенфику» 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
