Моуринью 12 лет не может победить в плей-офф ЛЧ. Эта худшая серия в истории турнира

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не смог выиграть ни одного из последних 10 матчей плей-офф Лиги чемпионов. Его последняя победа была одержана более десяти лет назад, в 2014 году, с «Челси», сообщает Stats Foot в социальной сети X.

Это самая продолжительная серия без выигрышей в истории турнира для тренера на стадии матчей на выбывание.

В ответном стыковом матча Лиги чемпионов сезоне-2025/2026 «Бенфика» проиграла «Реалу» со счётом 1:2.

«Моуринью» возглавляет «Бенфику» 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.