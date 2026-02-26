«Мы действительно испугались». Дуэ – о втором пропущенном голе Сафонова в матче с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал второй пропущенный гол команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«Конечно, в концовке, когда они забили и получили тот последний шанс, было напряжённо, мы действительно испугались. Но в целом мы снова правильно отреагировали на то, что уступали в счёте, и сыграли хорошо всей командой», — приводит слова Дуэ France24.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.