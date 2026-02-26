«Мы действительно испугались». Дуэ – о втором пропущенном голе Сафонова в матче с «Монако»
Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал второй пропущенный гол команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45' 1:1 Маркиньос – 60' 2:1 Кварацхелия – 66' 2:2 Тезе – 90+1'
Удаления: нет / Кулибали – 58'
«Конечно, в концовке, когда они забили и получили тот последний шанс, было напряжённо, мы действительно испугались. Но в целом мы снова правильно отреагировали на то, что уступали в счёте, и сыграли хорошо всей командой», — приводит слова Дуэ France24.
По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
