«Это был матч-ловушка». Тренер «ПСЖ» — о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей плей-офф парижане обыграли «Монако».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45' 1:1 Маркиньос – 60' 2:1 Кварацхелия – 66' 2:2 Тезе – 90+1'
Удаления: нет / Кулибали – 58'
«Мы заслужили этот выход дальше, но было тяжело, потому что, на мой взгляд, счёт оставался скользким — это был матч-ловушка. Бывают моменты, когда теряешь точность, и сложно вернуть прежний уровень. Нужно радоваться тому, что мы сделали и что сумели преодолеть этот непростой отрезок», — приводит слова Энрике Footmercato.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
03:04
-
03:04
-
02:50
-
02:47
-
02:33
-
02:21
-
02:11
-
02:04
-
01:58
-
01:52
-
01:46
-
01:43
-
01:40
-
01:40
-
01:37
-
01:32
-
01:21
-
01:09
-
01:00
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:12
-
00:12
- 25 февраля 2026
-
23:58
-
23:47
-
23:39
-
23:34
-
23:28