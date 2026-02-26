Скидки
«Это был матч-ловушка». Тренер «ПСЖ» — о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей плей-офф парижане обыграли «Монако».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Мы заслужили этот выход дальше, но было тяжело, потому что, на мой взгляд, счёт оставался скользким — это был матч-ловушка. Бывают моменты, когда теряешь точность, и сложно вернуть прежний уровень. Нужно радоваться тому, что мы сделали и что сумели преодолеть этот непростой отрезок», — приводит слова Энрике Footmercato.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

