«Это был матч-ловушка». Тренер «ПСЖ» — о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей плей-офф парижане обыграли «Монако».

«Мы заслужили этот выход дальше, но было тяжело, потому что, на мой взгляд, счёт оставался скользким — это был матч-ловушка. Бывают моменты, когда теряешь точность, и сложно вернуть прежний уровень. Нужно радоваться тому, что мы сделали и что сумели преодолеть этот непростой отрезок», — приводит слова Энрике Footmercato.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.