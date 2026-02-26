Скидки
01:30 Мск
В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Асенсио, которого унесли на носилках в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился подробностями о состоянии здоровья испанского защитника «сливочных» Рауля Асенсио. Напомним, на 77-й минуте после одного из эпизодов ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:1) защитник «Королевского клуба» Асенсио получил повреждение. Игроку потребовалась замена, поле он покинул на носилках.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Похоже, повреждение Асенсио не очень серьёзное. Это травма шеи», — приводит слова Арбелоа журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, Асенсио жёстко столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. С французом всё в порядке, а испанец не смог самостоятельно подняться. Асенсио заменил австриец Давид Алаба.

Защитника «Реала» Асенсио вынесли с поля на носилках во время матча ЛЧ с «Бенфикой»
