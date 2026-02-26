«Монако» повторил достижение ЦСКА в матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Монако» сыграл вничью с «ПСЖ» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 2:2 и повторил достижение московского ЦСКА во встречах с парижанами в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает журналист Алексис Бласкес MisterChip в соцсети X.

По информации источника, «Монако» и ЦСКА — это две команды, сумевшие забить «ПСЖ» в Лиге чемпионов, находясь при этом в меньшинстве. Армейцам удалось данное достижение в 2004 году. Тогда российская команда победила со счётом 3:1.

Монегаски играли в численном меньшинстве большую часть второго тайма, после того, как на 58-й минуте был удалён Мамаду Кулибали после того, как в течение трёх минут получил две жёлтые карточки. На 90+1-й минуте защитник «Монако» Джордан Тезе сумел сравнять счёт в игре.