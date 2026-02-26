Скидки
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
«Монако» повторил достижение ЦСКА в матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Монако» сыграл вничью с «ПСЖ» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 2:2 и повторил достижение московского ЦСКА во встречах с парижанами в главном еврокубковом турнире. Об этом сообщает журналист Алексис Бласкес MisterChip в соцсети X.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

По информации источника, «Монако» и ЦСКА — это две команды, сумевшие забить «ПСЖ» в Лиге чемпионов, находясь при этом в меньшинстве. Армейцам удалось данное достижение в 2004 году. Тогда российская команда победила со счётом 3:1.

Монегаски играли в численном меньшинстве большую часть второго тайма, после того, как на 58-й минуте был удалён Мамаду Кулибали после того, как в течение трёх минут получил две жёлтые карточки. На 90+1-й минуте защитник «Монако» Джордан Тезе сумел сравнять счёт в игре.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
