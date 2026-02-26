Скидки
Тренер «ПСЖ» – о матчах с «Монако» в ЛЧ: не нравится, когда приходится так страдать

Тренер «ПСЖ» – о матчах с «Монако» в ЛЧ: не нравится, когда приходится так страдать
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе в двухматчевом противостоянии с «Монако» в Лиге чемпионов. В первом матче парижане победили со счётом 3:2. Ответная встреча закончилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Мне не нравится, когда на таком уровне приходится так страдать, мне это не по душе, но это футбол. У нас был невероятно плотный календарь, «Монако» — действительно сильная команда, хорошая команда, и это нужно принять. В первом тайме нам не хватало точности. Мы контролировали весь матч, забили два мяча, это был идеальный результат, но в последнем эпизоде пропустили гол, и стало опасно. Тем не менее мы довольны», — приводит слова Энрике Footmercato.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».

