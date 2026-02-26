Скидки
Главная Футбол Новости

«Не нравится пропускать». Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от выхода парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Напомним, в стыковом раунде красно-синие в двух матчах одолели «Монако» 5:4 (3:2, 2:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Всем привет! Вернулся после матча домой, так что коротко. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать. Не нравится пропускать. Но это часть футбола», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.

Отметим, для Сафонова данный матч стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».

