Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» высказался об удалении Кулибали в ответной игре с «ПСЖ», упомянув Головина

Тренер «Монако» высказался об удалении Кулибали в ответной игре с «ПСЖ», упомянув Головина
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал удаление Мамаду Кулибали в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

— Удаление Мамаду Кулибали (на 58-й минуте) — это переломный момент матча?
— Да. Как и удаление Головина в первой встрече. Карточка — и сразу пропущенный гол. По-моему, она была незаслуженной. Я считаю её слишком строгой, тем более что две жёлтые он получил всего за пять минут. Если арбитр показывает такую карточку, он мог бы показать её и Эрнандесу. Кулибали — молодой футболист, Эрнандес — чемпион мира, и именно ему говорят успокоиться. Это двойные стандарты. С «Монако» такое происходит слишком часто. И, конечно, есть определённая злость, — приводит слова Поконьоли L'Équipe.

Напомним, в первом матче «Монако» с «ПСЖ» (2:3) в составе монегасков был удалён российский полузащитник Александр Головин.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».

Материалы по теме
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android