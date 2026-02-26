Тренер «Монако» высказался об удалении Кулибали в ответной игре с «ПСЖ», упомянув Головина

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал удаление Мамаду Кулибали в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).

— Удаление Мамаду Кулибали (на 58-й минуте) — это переломный момент матча?

— Да. Как и удаление Головина в первой встрече. Карточка — и сразу пропущенный гол. По-моему, она была незаслуженной. Я считаю её слишком строгой, тем более что две жёлтые он получил всего за пять минут. Если арбитр показывает такую карточку, он мог бы показать её и Эрнандесу. Кулибали — молодой футболист, Эрнандес — чемпион мира, и именно ему говорят успокоиться. Это двойные стандарты. С «Монако» такое происходит слишком часто. И, конечно, есть определённая злость, — приводит слова Поконьоли L'Équipe.

Напомним, в первом матче «Монако» с «ПСЖ» (2:3) в составе монегасков был удалён российский полузащитник Александр Головин.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».