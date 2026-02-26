Матвей Сафонов: год назад даже идеи не было, что я буду играть в ЛЧ в свой день рождения

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от игры в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2) в свой 27-й день рождения.
«Мы прошли в следующий этап и, наверное, год назад у меня даже идеи не было загадать, что я буду играть в Лиге чемпионов в свой день рождения. Супер! Сильно устал и морально, и физически. Достаточно тяжёлый матч. Но сегодня в Париже праздник. Спасибо всем, кто поздравлял меня с днём рождения. Решил сконцентрироваться на работе, просто готовился к матчу, ничего не читал и никому не отвечал. Видимо, завтра буду всем этим заниматься», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Напомним, по итогам двух матчей красно-синие были сильнее «Монако» 5:4 (3:2, 2:2) и вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.
- 26 февраля 2026
