Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов: год назад даже идеи не было, что я буду играть в ЛЧ в свой день рождения

Матвей Сафонов: год назад даже идеи не было, что я буду играть в ЛЧ в свой день рождения
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от игры в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2) в свой 27-й день рождения.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Мы прошли в следующий этап и, наверное, год назад у меня даже идеи не было загадать, что я буду играть в Лиге чемпионов в свой день рождения. Супер! Сильно устал и морально, и физически. Достаточно тяжёлый матч. Но сегодня в Париже праздник. Спасибо всем, кто поздравлял меня с днём рождения. Решил сконцентрироваться на работе, просто готовился к матчу, ничего не читал и никому не отвечал. Видимо, завтра буду всем этим заниматься», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам двух матчей красно-синие были сильнее «Монако» 5:4 (3:2, 2:2) и вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.

Материалы по теме
Фото
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Монако» от топовых порталов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android