Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Монако». Матвей пропустил больше, чем ожидалось

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил два спасения по ходу матча, один из которых из пределов вратарской (1,48 xGoT после ударов в створ*), в рамках ответного стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 82% точных передач (14/17), три точных длинных передачи из шести (50%). Также на его счету одно успешное действие из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — -0,27 предотвращённых гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер пропустил больше, чем ожидалось. Кроме того, в данной встрече Матвей получил жёлтую карточку на 90+4-й минуте.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 11 матчей, 12 пропущенных мячей и четыре «сухие» встречи.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

Материалы по теме Матвей Сафонов: год назад даже идеи не было, что я буду играть в ЛЧ в свой день рождения

Как Сафонов стал героем ФИФА: