Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Монако» от топовых порталов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2). Об этом сообщают статистические порталы Flashscore и Whoscored.

По данным Flashscore, оценка Сафонова составляет 6,4. Это худший результат среди всех футболистов парижан, вышедших в основном составе команде. Лучшим игроком команды по оценке портала стал автор гола Хвича Кварацхелия (8,0).

Фото: Flashscore

Whoscored оценил Сафонова ещё ниже. Несмотря на два сейва, портал поставил россиянину оценку 6,3. Это также худший показатель среди игроков основы красно-синих. Лучший — автор ассиста — Дезире Дуэ (8,1).

Фото: Whoscored

По информации Sofascore, Сафонов — второй худший игрок в основе «ПСЖ» — 6,5. Меньше, чем россиянину, портал выставил марокканцу Ашрафу Хакими (5,9). Лучший — Дуэ (8,3).

Фото: Sofascore

Среди всех игроков парижан меньше Сафонова от всех трёх порталов получили игроки, вышедшие в данной встрече на замену.

Напомним, для Сафонова данный матч стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».