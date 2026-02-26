Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Монако» от топовых порталов

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Монако» от топовых порталов
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (2:2). Об этом сообщают статистические порталы Flashscore и Whoscored.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

По данным Flashscore, оценка Сафонова составляет 6,4. Это худший результат среди всех футболистов парижан, вышедших в основном составе команде. Лучшим игроком команды по оценке портала стал автор гола Хвича Кварацхелия (8,0).

Фото: Flashscore

Whoscored оценил Сафонова ещё ниже. Несмотря на два сейва, портал поставил россиянину оценку 6,3. Это также худший показатель среди игроков основы красно-синих. Лучший — автор ассиста — Дезире Дуэ (8,1).

Фото: Whoscored

По информации Sofascore, Сафонов — второй худший игрок в основе «ПСЖ» — 6,5. Меньше, чем россиянину, портал выставил марокканцу Ашрафу Хакими (5,9). Лучший — Дуэ (8,3).

Фото: Sofascore

Фото: Sofascore

Среди всех игроков парижан меньше Сафонова от всех трёх порталов получили игроки, вышедшие в данной встрече на замену.

Напомним, для Сафонова данный матч стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Не нравится пропускать». Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android