Григорян назвал форварда, который должен выйти в основе «Зенита» в игре с «Балтикой»

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о форварде, который должен выйти в основном составе «Зенита» в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Данный матч состоится 27 февраля.

«Что касается матча с «Балтикой», то тут сложно сказать, но я бы выпустил Дурана в старте. А Луис Энрике может остаться на скамейке запасных. Восторги по поводу Луиса Энрике потихоньку утихают. Он показал нам спецэффекты на футбольном поле, но не эффективность. В борьбе за чемпионство спецэффекты не нужны, здесь речь идет только об эффективности», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до лета 2026 года. В первой части нынешнего сезона колумбийский форвард играл за «Фенербахче», за который провёл 21 матч во всех турнирах, где забил пять голов и сделал три ассиста.