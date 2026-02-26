Скидки
Тренер «Реала» Арбелоа объяснил, почему Мбаппе пропустил ответный матч с «Бенфикой» в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе, который не попал в заявку на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Ранее сообщалось, что форварда беспокоит дискомфорт в колене.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Я не могу сказать, в чём разница между дискомфортом и травмой. Лучшим решением было остановиться и восстановиться. Он не может играть. Надеемся, что он вернётся через несколько дней или недель», — приводит слова Арбелоа Football Espana.

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

Новости. Футбол
