Тренер «Реала» Арбелоа объяснил, почему Мбаппе пропустил ответный матч с «Бенфикой» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе, который не попал в заявку на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Ранее сообщалось, что форварда беспокоит дискомфорт в колене.

«Я не могу сказать, в чём разница между дискомфортом и травмой. Лучшим решением было остановиться и восстановиться. Он не может играть. Надеемся, что он вернётся через несколько дней или недель», — приводит слова Арбелоа Football Espana.

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.