«Смогла «обезличить» всех лидеров». Григорян — о грядущем матче «Балтики» с «Зенитом»

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче «Балтикм» с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Данный матч состоится 27 февраля.

«Балтика» смогла «обезличить» всех лидеров нашего чемпионата в очных матчах. Ни один из топ-клубов не смог показать своё лицо, свою игру в матчах с командой Талалаева. Думаю, что в игре с «Зенитом» они продолжат в том же духе. За «Зенит» говорит высокая мотивация и, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство футболистов», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Калининградский клуб располагается на пятой строчке с 35 очками.