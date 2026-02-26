Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смогла «обезличить» всех лидеров». Григорян — о грядущем матче «Балтики» с «Зенитом»

«Смогла «обезличить» всех лидеров». Григорян — о грядущем матче «Балтики» с «Зенитом»
Комментарии

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче «Балтикм» с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Данный матч состоится 27 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» смогла «обезличить» всех лидеров нашего чемпионата в очных матчах. Ни один из топ-клубов не смог показать своё лицо, свою игру в матчах с командой Талалаева. Думаю, что в игре с «Зенитом» они продолжат в том же духе. За «Зенит» говорит высокая мотивация и, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство футболистов», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Калининградский клуб располагается на пятой строчке с 35 очками.

Материалы по теме
Григорян назвал форварда, который должен выйти в основе «Зенита» в игре с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android