В «Ювентусе» высказались о будущем Спаллетти после вылета команды из Лиги чемпионов

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о будущем Лучано Спаллетти после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. «Ювентус» в двухматчевом противостоянии проиграл «Галатасараю» и завершил участие в турнире.

«Новый контракт с Лучано Спаллетти никогда не вызывал сомнений. Это один из наших приоритетов. Вскоре мы встретимся, чтобы обсудить детали сделки», — приводит слова Кьеллини журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Спаллетти возглавляет «Ювентус» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.